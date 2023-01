Frankfurt am Main - Die Deutsche Bank verzichtet auch in diesem Jahr auf eine Hauptversammlung in Präsenz. Ein Sprecher der Bank bestätigte auf Anfrage des "Handelsblatts" (Freitagausgabe), dass das Institut sein diesjähriges Aktionärstreffen erneut virtuell durchführen wolle.



Die Deutsche Bank folgt mit ihrer Entscheidung dem Beispiel vieler anderer großer deutscher Börsenkonzerne. Bei einer zu Jahresbeginn veröffentlichten Befragung des "Handelsblatts" hatten 17 im Deutschen Aktienindex (DAX) notierte Gesellschaften angegeben, eine virtuelle Veranstaltung zu planen, sieben DAX-Firmen wollten ein Präsenztreffen ausrichten. Viele Investoren sehen die Entwicklung mit Sorge. "Auch wenn die virtuelle Hauptversammlung der Deutschen Bank mustergültig war, bin ich ein klarer Fan von Präsenzveranstaltungen", kritisierte der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Klaus Nieding.

