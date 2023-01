Insgesamt floss 2022 Risikokapital in Höhe von 3,97 Milliarden Franken an Schweizer Startup-Firmen, knapp 30 Prozent mehr als im Jahr davor.Zürich - Die Investitionen in Schweizer Jungunternehmen sind im vergangenen Jahr - trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen - erneut stark gestiegen. Hohe Summen flossen dabei an die Cleantech-Branche, aber auch Startups aus dem Fintech- und Informatikbereich sammelten mehr Geld ein. Die Investitionen in Biotech-Unternehmen hinkten dagegen für einmal hinterher.

