Die europäischen Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Wie schon in den Vortagen hielten sich die Veränderungen in Grenzen.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Einige erfreuliche Geschäftsberichte stützten die Erholungsbewegung, nicht zuletzt auch die Quartalszahlen von schwergewichtigen US-Konzernen wie Tesla. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 4173,98 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,74 Prozent auf 7095,99 Punkte...

