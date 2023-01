Hamburg - Atomwaffen-Experte Severin Pleyer von der Bundeswehr-Universität in Hamburg beklagt eine mangelnde Abwehrbereitschaft für den Fall eines russischen Atomangriffs. "Wir haben tatsächlich die Situation, dass Russland sehr viele taktische Atomwaffen hat, auch mit der Iskander-M, und wir haben nichts dergleichen. Wir haben keine Antwort", sagte der Fachmann für Nuklearstrategie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).



Angesichts der Entwicklungen im Ukraine-Krieg forderte Pleyer die Stationierung von konventionellen Langstreckenraketen auf deutschem Boden, weil diese auch Ziele in Russland bedrohen könnten. "An dieser Debatte, die in den USA bereits geführt wird, sollten wir uns beteiligen", sagte der Militärexperte. Die nukleare Teilhabe Deutschlands "nur" mit Tornado-Kampfjets, die in einigen Jahren durch amerikanische F-35 ersetzt werden sollen, reiche im Ernstfall nicht aus.



Deutschland brauche die nukleare Teilhabe, aber richtig durchdenken wolle das derzeit niemand, "weil es einige unschöne Wahrheiten enthält", sagte Pleyer der "NOZ". Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin tatsächlich Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzen, wie es häufiger in russischen Staatsmedien thematisiert wird, dann werde die NATO trotzdem nicht militärisch eingreifen, sagte der Stratege weiter. "Sonst hätten wir einen Atomkrieg." Zu erwarten sei in dem Fall aber eine Verschärfung der westlichen Sanktionen, auch China würde dann "möglicherweise" Sanktionen gegen Russland verhängen.

