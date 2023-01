Insgesamt wurden die Trockenfrüchte in 81 Länder exportiert, wobei China, Deutschland, Mexiko, Großbritannien, die USA, Polen, Italien, Brasilien, Spanien und die Niederlande die wichtigsten Zielländer waren, wenn die Rangliste der Top 10 betrachtet wird. Die chilenischen Pflaumenexporte erreichten in dem Jahr 2022 einen Wert von 256 Millionen USD, was 67.000 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...