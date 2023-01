Die niederländische Supermarktkette Albert Heijn blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, in dem die Anzahl der Filialen sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien gestiegen ist. Ihr Marktanteil in den Niederlanden erhöhte sich auf 37,0 % (Quelle: NielsenIQ), ein Anstieg von 1,3 % im Vergleich zu 2021. Foto © Albert Heijn Unerwartete Ereignisse in der Welt...

Den vollständigen Artikel lesen ...