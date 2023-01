Die amerikanische Drogeriekette Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, NYSE: WBA) wird am 10. März 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,48 US-Dollar an ihre Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 16. Februar 2023. Im Juli 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividendenausschüttung um 0,5 Prozent bekannt. Insgesamt werden auf Jahressicht 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies ...

