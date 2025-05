Das war die Überschrift unseres Artikels am 27. April: "Bei Traton könnte man einen Trade auf die Zahlen versuchen!" In diesem Beitrag hatten wir unter anderem geschrieben: "Für den 28. April sind die Zahlen für das erste Quartal angekündigt und nachdem sich die Aktie von ihrem Allzeithoch bei 38,45 Euro wieder reichlich entfernt hat, ist ausreichend Luft nach oben gegeben. Wer gut aufpasst könnte am morgigen Montag vielleicht einen passenden Einstiegskurs ...

