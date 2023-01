Die DTI ist eine unabhängige Dienstleisterin für digitales Informationsmanagement mit Sitz in Wil.Chur - Die Inventx übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2023 die Aktienmehrheit der DTI-Gruppe. Die DTI ist eine unabhängige Dienstleisterin für digitales Informationsmanagement mit Sitz in Wil SG, einer über 25-jährigen Firmengeschichte und Expertise in der digitalen Transformation und im Informationsmanagement. Sie wird ihren Wachstumsweg als operativ eigenständiges Unternehmen unter der...

