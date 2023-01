Bei Swiss Re hinterlässt Léger eine grosse Lücke. Er hatte im September 2020 den im Rückversicherungsgeschäft zentralen Posten des Underwriting-Chefs übernommen und laut Swiss Re die Kompetenzen in diesem Bereich erfolgreich weiterentwickelt.Zürich - Die Swiss Re hat einen gewichtigen Abgang zu beklagen. Underwriting-Chef Thierry Léger verlässt den Rückversicherer per sofort, wie Swiss Re am Donnerstagabend mitgeteilt hat. Analysten bedauern den Abgang. Léger wechselt zur Konkurrenz und übernimmt Anfang Mai den Chefposten beim französischen Rückversicherer Scor. Dort soll er auch in den Verwaltungsrat gewählt werden. Bei Scor löst der...

Den vollständigen Artikel lesen ...