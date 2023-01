Durch die finanzielle Unterstützung, die Ausbildung und das Netzwerkprogramm sind seit 2007 718 Unternehmen und 11'362 Arbeitsplätze geschaffen worden.Zürich - Die Initiative Venture Kick der gleichnamigen Stiftung will in diesem Jahr 6,3 Millionen Franken Startkapital an mehr als 90 Startups vergeben. Damit wurde das Förderbudget um weitere 200'000 Franken aufgestockt. Jungunternehmen werden von Venture Kick mit bis zu 150'000 Franken gefördert, teilte die philanthropische Initiative am Freitag mit. Seit der Gründung im Jahr 2007 habe man 917...

Den vollständigen Artikel lesen ...