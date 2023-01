Laut Bericht können 94% der Befragten zumindest einen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten, wobei 51% die Möglichkeit haben, vollständig im Homeoffice zu arbeiten.Zürich - SwissDevJobs.ch, ein Portal für IT-Job-Suchende in der Schweiz, hat den Transparenten IT-Jobmarktbericht 2022 veröffentlicht. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand des IT-Jobmarkts in der Schweiz, einschliesslich Gehaltsdaten, Informationen zur Arbeit im Homeoffice und Meinungen zum möglichen Wechsel zur 4-Tage-Arbeitswoche. Der Bericht basiert auf Daten...

