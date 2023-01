Die europäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Wie schon an den Vortagen präsentierten sich die Märkte zwar solide, es fehlte aber an Dynamik.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Wie schon an den Vortagen präsentierten sich die Märkte zwar solide, es fehlte aber an Dynamik. Zuletzt zog der EuroStoxx 50 um 0,24 Prozent auf 4183,89 Punkte an. Der französische Cac 40 kletterte um 0,2 Prozent auf 7110,38 Punkte, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte. Die eigentlich guten Vorgaben der Wall...

Den vollständigen Artikel lesen ...