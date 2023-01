Die Bank of Japan (BoJ) hat am frühen Freitag einen weiteren Beweis für die Kontrolle der Renditekurve (Yield Curve Control, YCC) erbracht, indem sie Finanzinstituten fünfjährige Kredite gegen Sicherheiten vom 01. Februar 2023 bis 2028 gewährt, nachdem die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) in die Nähe der von der BOJ festgelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...