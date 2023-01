Im schweizerischen Domat/Ems wollen die Unternehmen Axpo und Rhiinergie ab Herbst 2023 Wasserstoff per Elektrolyse herstellen. Der Strom stammt aus dem dort anässigen Wasserkraftwerk Reichenau am Rhein. In der Schweiz wollen zwei Partner künftig aus dem Strom des Wasserkraftwerks in Reichenau am Rhein Wasserstoff per Elektrolyse produzieren. Das teilte die Schweizer Axpo-Gruppe mit. Das Projekt verfolge Axpo gemeinsam mit Partner Rhiienergie. Die Anlage am Standort in Domat/Ems unweit von Chur soll ...

