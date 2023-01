Vier der jeweils sechs Maschinengruppen in den Kraftwerkszentralen Fionnay und Nendaz wurden am 13. Januar 2023 wieder in Betrieb genommen, teilte die Besitzerin Alpiq mit.Sitten - Das Speicherkraftwerk Grande Dixence SA im Wallis kann umfangreiche Erneuerungsarbeiten früher als geplant abschliessen. Damit können zwei Kraftwerke bereits in dem Wintermonaten zur Stromversorgung der Schweiz beitragen. Vier der jeweils sechs Maschinengruppen in den Kraftwerkszentralen Fionnay und Nendaz wurden am 13. Januar 2023 wieder in Betrieb genommen, teilte die Besitzerin Alpiq...

