Im Zuge von Weichenstellungen für einen schnellen und signifikanten Ausbau von erneuerbaren Energien hat sich die Kommission mehrheitlich für eine Pflicht von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten ausgesprochen sowie Einschränkungen bei bestehenden Gebäuden. Zuvor hatte sich der Ständerat bereits im Herbst für eine Photovoltaik-Pflicht auf Dächern und an Fassaden von Bundesgebäuden ausgesprochen.Wie fast überall in Europa geht es auch in der Schweiz mit dem Photovoltaik-Ausbau voran. Allerdings nicht so schnell, wie es nötig und möglich wäre, warum die Regierung nach zusätzlichen Anreizen sucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...