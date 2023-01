Der SMI schliesst mit 11'332,30 Punkten um 0,13 Prozent höher. Damit hat der Leitindex im Wochenvergleich ein minimales Plus von 0,03 Prozent verbucht.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem Verlauf in einer engen Spanne etwas höher geschlossen und damit auch einen kleinen Wochengewinn erzielt. Dabei verlief das Geschäft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Auch gute US-Konjunkturzahlen konnten den Markt kaum beeinflussen. So fielen die persönlichen Einkommen und Ausgaben der US-Konsumenten sowie der PCE-Deflator, das von der US...

