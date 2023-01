Smart Displays: Die Zukunft strahlt hell. Besonders im Privatbereich sind smarte Screens schon heute höchst vielfältig. In der Größe variieren sie dabei von der Smartwatch bis zum riesigen Flachbild-TV.Nürnberg - Ohne digitale Anzeigetafeln läuft in der modernen Welt von heute nichts mehr. Ob beim Smartphone, bei der Leuchtreklame in der City oder im Navigationssystem im eigenen Auto - überall blicken wir auf zunehmend smartere Displays. Der Markt für intelligente Displays wird im Zeitraum 2021 bis 2026 um voraussichtlich mehr als 30 Prozent wachsen - pro Jahr wohlgemerkt.

