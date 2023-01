Berlin - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hält einen Sturz des iranischen Regimes durch die Protestbewegung im Land für möglich. "Ich glaube, dieser Aufstand unterscheidet sich von den Aufständen davor, weil die junge Generation nicht unter diesen Mullahs und Ajatollahs leben will", sagte der Botschafter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Davon gehe eine große Kraft aus. "Ja, es gibt diese Chance", meinte er. Es werde nicht morgen passieren, "aber die Veränderung wird von Innen kommen". Bekäme der Iran eine neue Regierung, dann "ändert sich alles in der Region".



Deshalb gehe von der Protestbewegung eine große Hoffnung aus.

