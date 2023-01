Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert von den Bürgern Vertrauen. "Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir, wir treffen Entscheidungen, die immer abgewogen sind und international abgestimmt sind", sagte Scholz in seiner am Samstag veröffentlichten Videobotschaft.



Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine habe man drei Leitlinien: Erstens die Ukraine unterstützen, zweitens einen Krieg zwischen Russland und der NATO verhindern und drittens keine nationalen Alleingänge. "Das war so bei jeder unserer Entscheidungen: als es um Panzerhaubitzen ging, um Luftverteidigungssysteme, Flak- und Schützenpanzer - und jetzt, als wir Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern entschieden haben." Die Bundesregierung habe die Sicherheit Deutschlands "immer im Blick".

