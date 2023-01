Darmstadt - Am 18. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt gegen Regensburg mit 2:0 gewonnen und sich damit wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Für die Gastgeber erzielten Braydon Manu (18.) und Fabian Holland (29. Minute) die Treffer, zwischendurch wurden die Gäste aus Regensburg geschwächt, nachdem Scott Kennedy in der 22. Minute wegen Trikotzupfers rot gesehen hatte.



Im zweiten Durchgang wurde das Ergebnis regelrecht verwaltet, Darmstadt ließ sogar gute weitere Möglichkeiten aus. Außerdem spielten am Samstagmittag zeitgleich der FC Heidenheim gegen Hansa Rostock mit zwei späten Treffern 2:0 und Holstein Kiel gegen Greuther Fürth 2:1. In der Tabelle ist Darmstadt mit dem Sieg gegen Regensburg auf Platz eins, und daran wird sich an diesem Spieltag auch nichts mehr ändern, denn dahinter kommt Heidenheim und erst auf Rang drei und mit fünf Punkten Abstand auf die Spitze der HSV, der seine Partie an diesem Wochenende noch vor sich hat.

