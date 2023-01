Salzgitter ISIN: DE0006202005 gehört zweifelsohne zu den ganz großen Gewinnern im neuen Börsenjahr. Rund 37 Prozent hat der Aktienkurs im Januar bereits zugelegt. Salzgitter ist einer von 12 RuMaS Deutschland-Favoriten und hat das am 31. Dezember genannte Kursziel fast schon erreicht. In unserer Stellungnahme hatten wir am letzten Tag des Jahres 2022 geschrieben: "Die Marke von 30,00 Euro, die der Stahlproduzent zum Start der letzten Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...