Am 25. Dezember hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Trading-Chance aufmerksam gemacht und das war der Hinweis an die Abonnenten: "Die Cannabis-Aktie erlebt seit Monaten eine Berg- und Talfahrt. Das letzte Hoch hat Canopy Growth ISIN: CA1380351009 am 05. Dezember mit einem Kurs von 4,765 USD notiert. Nach einem steilen Fall erreichte die Aktie am Donnerstag fast das Jahrestief und jetzt gibt es die Chance auf eine Gegenreaktion. Aber: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...