Der 61-jährige Politik-Quereinsteiger hat in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis geschlagen.Prag - Der frühere Nato-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-Jährige - ein Quereinsteiger in die Politik - schlug in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis. Nach Auszählung aller Wahlkreise kam Pavel auf 58,3 Prozent der Stimmen, wie die Statistikbehörde CSU am Samstag in Prag mitteilte. Auf den Milliardär Babis...

