Erst am 22. Januar hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Continental ISIN: DE0005439004 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Continental-Aktie: Ist das die Einstiegschance?" Am Mittwoch konnten wir bereits den Treffer melden und die Überschrift war: "Continental-Aktie: Treffer +28% in 2 Tagen - und das kann ein Volltreffer werden!" Die Aktie hat am Freitag den Widerstand bei 65,00 Euro übersprungen und zum Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...