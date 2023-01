ALDI Süd, das seit seiner Ankunft in Italien in dem Jahr 2018, in dem Jahr 2022 das ehrgeizige Ziel von 150 Eröffnungen auf dem nationalen Territorium erreicht und übertroffen hat, bestätigt die strategische Bedeutung des Landes für das Geschäft des Unternehmens. Es gab auch ein Meilenstein für die Nachhaltigkeit des Unternehmens mit Klimaneutralität und...

Den vollständigen Artikel lesen ...