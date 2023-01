London - Russlands Präsident Wladimir Putin droht in Gesprächen mit westlichen Regierungschefs womöglich mehr als öffentlich bekannt. Die BBC zitiert den früheren britischen Premierminister Boris Johnson, dass Putin ihm im Vorfeld der russischen Invasion in der Ukraine in einem "außergewöhnlichen" Telefonat mit einem Raketenangriff gedroht habe.



Der damalige Premierminister sagte, Putin habe ihm gesagt, dass es "nur eine Minute dauern würde": "Boris, I don't want to hurt you but, with a missile, it would only take a minute' or something like that." Johnson sagte, die Drohung sei ausgesprochen worden, nachdem er während eines "sehr langen" Anrufs im Februar 2022 gewarnt hatte, der Krieg würde eine "völlige Katastrophe" werden. Johnson habe Putin gewarnt, dass ein Einmarsch in die Ukraine zu westlichen Sanktionen und mehr NATO-Truppen an Russlands Grenzen führen würde.

