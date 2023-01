Der Euro wird aktuell zu 1,0010 Franken gehandelt und der Dollar zu 0,9211 Franken damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.Frankfurt - Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0868 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Der Franken hat sich gegenüber dem Euro und auch dem Dollar ebenfalls kaum verändert. Der Euro wird aktuell zu 1,0010 Franken gehandelt und der Dollar zu 0,9211 Franken damit in...

