Die Gemeinde Denzlingen im Breisgau hat in einer Potenzialanalyse systematisch nach Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen gesucht und hat per Gemeinderatsbeschluss neun der geeigneten Flächen in die engere Wahl zur Projektierung genommen. Mit nur einer Gegenstimme beauftragte der Gemeinderat von Denzlingen kürzlich die Rathausverwaltung, das Gespräch mit Flächenbesitzern und anderen relevanten Akteuren zu suchen, um konkret PV-Projekte auf den Standorten zu entwickeln. Bei der Potenzialanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...