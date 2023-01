Am Mittwoch wird die Fed ihren Zinsentscheid fällen, am Donnerstag folgen die Bank of England und die EZB. Dabei ist die Ausgangslage für die Fed eine andere als für die EZB.Am Mittwoch wird die Fed ihren Zinsentscheid fällen, am Donnerstag folgen die Bank of England und die EZB. Die SNB hat weniger ordentliche geldpolitische Sitzungen und wird erst am 23. März den nächsten Zinsentscheid fällen. Eine ausserordentliche Zinsanpassung vorher drängt sich nicht auf. Wie üblich wird im Vorfeld spekuliert, wie stark die Zinserhöhungen ausfallen und welche Signale für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...