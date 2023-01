"Wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zum Start von Audi in der Königsklasse des Motorsports.Hinwil - Auf dem Weg zu seinem Formel-1-Einstieg hat Audi den nächsten Schritt vollzogen. Der Autobauer erwarb eine Minderheit am Sauber-Rennstall, wie das Schweizer Motorsport-Unternehmen am Montag mitteilte. Dies sei «ein wichtiger Meilenstein» auf dem Weg zum Start von Audi in der Formel 1, der für 2026 geplant ist. Das traditionsreiche Sauber-Team ist dabei der strategische Partner der...

Den vollständigen Artikel lesen ...