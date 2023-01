Der EUR/USD sieht sich einem korrigierenden Rückgang gegenüber und fällt auf 1,0860 - Die kurzfristige bullische Tendenz bleibt über 1,0690 unverändert - Der EUR/USD gibt den zweiten Handelstag in Folge nach und kehrt am Freitag in die Region um 1,0860 zurück. Solange es sich oberhalb der kurzfristigen Unterstützungslinie um 1,0690 befindet, dürften ...

