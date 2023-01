Zwei elektrische Kleintransporter von "smargo - Shared Micro Cargo" sind seit Montag auch in Zürich unterwegs.Bern - Zwei elektrische Kleintransporter von «smargo - Shared Micro Cargo» sind seit Montag auch in Zürich unterwegs. Nachdem das Pilotprojekt der Mobilitätsakademie des TCS in den Städten Basel, Bern und Lausanne seit der Lancierung im Mai 2021 auf grosses Interesse stiess und in diesen Städten als festes Angebot weitergeführt wird, folgt nun die Ausweitung auf die Stadt Zürich.

