Wiesbaden - Das Statistische Bundesamt hat die Bekanntgabe der vorläufigen Inflationsdaten für den Monat Januar kurzfristig verschoben. Ursprünglich war die Verkündung für Dienstag vorgesehen.



Grund sei ein technisches Problem in der Datenaufbereitung, teilte das Bundesamt am Montag mit. Als neuer Termin wurde die 6. Kalenderwoche vom 6. bis 10. Februar genannt. Das genaue Veröffentlichungsdatum soll am 3. Februar bekannt gegeben werden. Zuletzt lag die für den Monat Dezember berechnete Inflationsrate in Deutschland bei 8,6 Prozent.

