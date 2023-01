Bonn - Die Telekom kauft ausgegebene Anleihen im Volumen von 2,68 Milliarden Euro vorzeitig zurück. Erst letzte Woche hatte das Unternehmen für zwölf Anleihen im Nominalwert von zusammen rund 10 Milliarden Euro ein entsprechendes Angebot unterbreitet.



Die Telekom will nach eigenen Angaben mit diesem Rückkauf ihre Liquiditäts- und Verbindlichkeiten-Positionen "optimieren" und "die Exposition" gegenüber aktuell allgemein steigenden Refinanzierungskosten "reduzieren", wie es hieß. Für den Anleihen-Rückkauf soll einen Teil der aus dem vereinbarten Verkauf von 51 Prozent des Funkturm-Geschäfts in Deutschland und Österreich zufließenden Mittel eingesetzt werden. Diese Transaktion war im Juli 2022 vereinbart worden und soll kurzfristig abgeschlossen werden, so die Telekom.

Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.