NUREMBERG (dpa-AFX) - Leoni AG (LEOGN), a German cable and harnessing maker, said that its Chief Executive Officer, Aldo Kamper, will be leaving the company effective 31 March 2023.



The Supervisory Board will be commencing talks immediately on settling his succession, the Nuremberg-headquartered cable maker said in a statement.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.