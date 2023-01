Die Global Coalition of Fresh Produce hat am Freitag einen Bericht veröffentlicht, der das derzeitige globale Handelsumfeld für Frischobst und -gemüse analysiert. Die Koalition fordert dringende politische Maßnahmen, um die Lebensfähigkeit des Sektors zu gewährleisten und die Versorgung der Verbraucher sicherzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung....

