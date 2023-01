Anlässlich des Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Neujahrsempfang der CDU-NRW am vergangenen Samstag in Düsseldorf bekräftigte der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) seine ablehnende Haltung zu den Brüsseler Plänen in Sachen Pflanzenschutz-Verboten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (rechts) und...

Den vollständigen Artikel lesen ...