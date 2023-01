Berlin - Die Bundesbürger halten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut einer Umfrage für sympathischer als Oppositionschef Friedrich Merz (CDU), letzterer wird dafür als kompetenter angesehen. 46 Prozent der Bürger halten den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden und CDU-Chef Friedrich Merz für führungsstark, 52 Prozent für kompetent, so die Forsa-Erhebung für den "Stern", die am Dienstag veröffentlicht wurde.



63 Prozent finden, dass er verständlich redet. Als eine Woche zuvor dieselben Eigenschaften für Kanzler Olaf Scholz abgefragt wurden, sprachen diesem 25 Prozent Führungsstärke zu, 46 Prozent Kompetenz. 48 Prozent sagten, dass Scholz verständlich rede. Bei zwei anderen Werten lag Scholz vorne: Er gilt 41 Prozent der Bürger als vertrauenswürdig (Merz: 30 Prozent), 43 Prozent finden ihn sympathisch (Merz: 24 Prozent).



In einem Punkt liegen beide gleichauf: Auf die Frage, ob derjenige wisse, was die Menschen bewegt, antworteten bei Merz wie bei Scholz jeweils 33 Prozent der Befragten mit "ja". Die Daten zu Friedrich Merz wurden am 26. und 27. Januar erhoben, die Daten zu Olaf Scholz am 19. und 20. Januar. Datenbasis jeweils rund 1.000 Personen.

