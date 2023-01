Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar erneut gestiegen. Im ersten Monat des Jahres waren in der Bundesrepublik 2,616 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 154.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.