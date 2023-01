Der Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt ist auch am Dienstag von Vorsicht geprägt. Immerhin stehen mit Fed und EZB ab Mittwoch zwei wichtige Notenbanksitzungen bevor.Zürich - Der Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt ist auch am Dienstag von Vorsicht geprägt. Immerhin stehen in diesem noch jungen Börsenjahr mit Fed und EZB ab dem morgigen Mittwoch zwei wichtige Notenbanksitzungen bevor. «Viele Anleger dürften sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch und der EZB am Donnerstag zurückhalten», heisst es in einem Kommentar.

