Der Goldpreis hat seine anfänglichen Erholungsgewinne wieder abgegeben und bleibt am Dienstag in der Defensive. XAU/USD könnte eine längere Korrektur erleben, berichtet Dhwani Mehta von FXStreet. Die Käufer müssen die Hürde von $1.935 zurückerobern, um die Abwärtskorrektur zu beenden "Der 14-Tage-RSI (Relative Strength Index) steigt leicht an, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...