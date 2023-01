Paderborn - Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart gegen den SC Paderborn 07 mit 2:1 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht. Das Spiel begann mit einem Eigentor durch Konstantinos Mavropanos in der 4. Minute.



Die Ostwestfahlen blieben selbst eher defensiv. Der VfB dagegen konnte einen hohen Ballbesitz verzeichnen und dominierte das Spiel über weite Strecken. Das zahlte sich erst in der 86. Minute aus, als Gil Dias den Ausgleich erzielte. In der fünften Minute der Nachspielzeit konnte dann Serhou Guirassy das Spiel noch für Stuttgart entscheiden.



Am Abend trifft in einem weiteren Achtelfinale der 1. FC Union Berlin auf den VfL Wolfsburg.

