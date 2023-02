In nur 3 Jahren hat sich die Fläche für den Avocado-Anbau auf der Insel Mallorca verdreifacht: von 5 ha, die bei der PAC in dem Jahr 2019 registriert waren, auf 16,5 ha in dem Jahr 2022, die sich auf die Gebiete Tramuntana und Wall konzentrieren. Interessanterweise wird der größte Teil der auf der Insel produzierten Avocados nicht in den Regalen spanischer Geschäfte und...

Den vollständigen Artikel lesen ...