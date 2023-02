Nach einem halben Jahrhundert Produktionszeit sei die letzte Boeing 747-8F mit dem Namen "Empower" während einer offiziellen Zeremonie in Seattle der Öffentlichkeit vorgestellt wordenSchindellegi - Das letzte je gebaute Riesenflugzeug des Typs Boeing 747 ist vom Logistikkonzern Kühne+Nagel übernommen worden. Dessen Tochter Apex wird die «Königin der Lüfte» auf den Transpazifik-Routen einsetzen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die letzte gebaute Boeing 747-8F mit dem Namen «Empower» würde während einer offiziellen Zeremonie in Seattle der Öffentlichkeit...

