FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.02.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7200 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 25 (31) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS PERSIMMON TO 'SELL' (NEUTRAL) - HSBC RAISES ASOS TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 810 (390) PENCE - INVESTEC RAISES CURRYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 93 (59) PENCE - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 130 (120) PENCE - JEFFERIES CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS QINETIQ TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 390 (400) PENCE - JEFFERIES CUTS REDDE NORTHGATE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 450 PENCE - JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9825 (9910) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 160 (430) PENCE - JEFFERIES CUTS TI FLUID SYSTEM TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 100 (210) PENCE - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 565 (595) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CHEMRING GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 360 (330) PENCE - JEFFERIES RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 102 (96) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1870 (1820) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1510 (1400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1765 (1615) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 430 (395) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2410 (2010) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 415 (385) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2955 (2690) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 350 (270) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SEVERFIELD PRICE TARGET TO 102 (101) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1980 (1740) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3920 (3740) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 390 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1900 (1860) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 470 (380) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2090 (1990) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 2700 (1890) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1860 (1730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 800 (920) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10200 (10500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC STARTS SSP GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 300 PENCE - STIFEL CUTS DARKTRACE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 250 (520) PENCE



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 630 (600) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

