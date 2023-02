Die beiden Speicher sind die derzeit größten in Bayern. Sie nehmen an Intraday- und Regelenergiemarkt teil und stehen für die Erbringung vermiedener Netzentgelte zur Verfügung. Verbund hat bei dem Projekt mit den Münchener Firmen Eco Stor und Kyon Energy zusammengearbeitet.Der österreichische Versorger Verbund hat jetzt in Diespeck bei Nürnberg und in der Weinbaugemeinde Iphofen bei Würzburg in Anwesenheit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zwei Großspeicher in Betrieb genommen. Die Anlagen mit einer Leistung von je 21 Megawatt und einer Kapazität von je 24 Megawattstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...