Der EuroStoxx50 tritt am Mittag mit 4166,86 Punkten auf der Stelle.Paris / London - Die europäischen Börsen sind am Mittwoch trotz guter Vorgaben der Wall Street nicht in Schwung gekommen. Der EuroStoxx 50 trat am Mittag mit 4166,86 Punkten auf der Stelle. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der um 0,1 Prozent auf 7077,47 Punkte nachgab. Der britische FTSE 100 stieg dagegen marginal um 0,13 Prozent auf 7781,51 Zähler.

