Laut bundesrätlicher Verordnung müssen die fünf regionalen Gasnetzbetreiber der Schweiz auch in der nächsten Wintersaison dafür sorgen, dass bei einer schweren Mangellage das Land hinreichend mit Erdgas versorgt wird.Bern - Schweizer Gasnetzbetreiber müssen auch für den nächsten Winter für den Fall eines Versorgungsengpasses eine Reserve mit Gas anlegen. Der Bundesrat hat am Mittwoch laut Mitteilung eine entsprechende Verordnung um ein Jahr verlängert. Die fünf regionalen Gasnetzbetreiber der Schweiz müssen demnach auch in der nächsten Wintersaison dafür sorgen, dass bei einer schweren Mangellage das Land...

